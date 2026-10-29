Расизм уперше очолив перелік проблем етнічних громад Вікторії — ABC News Australia

В Австралії расизм уперше очолив щорічний перелік проблем, про які повідомляють етнічні громади штату Вікторія. Про це ABC News Australia повідомила Рада етнічних громад Вікторії напередодні виборів у штаті, призначених на 28 листопада.

Виконавча директорка ради Фара Фаруке заявила, що антимігрантська риторика та розмови про «монокультурність» лякають одних людей і відчужують інших. За її словами, деякі представники громад також зазнають образ на вулицях. Вона висловила побоювання, що така риторика може сприяти насильницьким діям у передвиборчий період.

Агітаційні матеріали One Nation

Дискусія про міграцію стала помітною темою кампанії, хоча імміграційна політика не належить до повноважень влади штату. One Nation пообіцяла наймасштабніше скорочення міграції, а Лейбористська партія та Коаліція також заявили про намір зменшити міграційний потік до Австралії.

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У Вікторії One Nation оприлюднила суперечливі передвиборчі відео, спрямовані проти мігрантів. В одному з них показано молодого чоловіка африканської зовнішності з мачете та смертника, який, за описом ABC News Australia, мав близькосхідну зовнішність. В іншому ролику, знятому під час новорічних свят у центрі Мельбурна, секретар партії у штаті закликав глядачів «знайти західну людину». Партія наполягає, що її матеріали не є расистськими.

Реакція громад

Лідер One Nation у Вікторії Воррен Пікерінг заявив, що понад 35% членів партії у штаті народилися за кордоном, і сказав, що партія прагне діалогу з усіма громадами незалежно від етнічного походження. На письмові запитання про те, чи сприяють повідомлення партії відчуттю небезпеки серед мігрантів, One Nation Victoria не відповіла.

У Шеппартоні, де майже кожен п’ятий житель народився за межами Австралії, працівниця сфери психічного здоров’я молоді Неха Самар розповіла, що розмова з подругою про підтримку One Nation спершу змусила її відчути відчуження. Водночас ця розмова стала приводом для ширшої дискусії у громаді про ставлення до новоприбулих.

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