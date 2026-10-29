В Австралии расизм впервые возглавил ежегодный список проблем, о которых сообщают этнические сообщества штата Виктория. Об этом Совет этнических сообществ Виктории сообщил ABC News Australia в преддверии выборов в штате, назначенных на 28 ноября.

Исполнительный директор совета Фара Фаруке заявила, что антимигрантская риторика и разговоры о «монокультурности» пугают одних людей и отчуждают других. По ее словам, некоторые представители сообществ также подвергаются оскорблениям на улицах. Она выразила опасение, что такая риторика может способствовать насильственным действиям в предвыборный период.

Агитационные материалы One Nation

Дискуссия о миграции стала заметной темой кампании, хотя иммиграционная политика не относится к полномочиям властей штата. One Nation пообещала самое масштабное сокращение миграции, а Лейбористская партия и Коалиция также заявили о намерении уменьшить миграционный поток в Австралию.

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В Виктории One Nation опубликовала противоречивые предвыборные видео, направленные против мигрантов. В одном из них показаны молодой мужчина африканской внешности с мачете и смертник, который, согласно описанию ABC News Australia, имел ближневосточную внешность. В другом ролике, снятом во время новогодних празднований в центре Мельбурна, секретарь партии в штате призвал зрителей «найти западного человека». Партия настаивает, что ее материалы не являются расистскими.

Реакция сообществ

Лидер One Nation в Виктории Уоррен Пикеринг заявил, что более 35% членов партии в штате родились за границей, и сказал, что партия стремится к диалогу со всеми сообществами независимо от этнического происхождения. One Nation Victoria не ответила на письменные вопросы о том, способствуют ли сообщения партии ощущению опасности среди мигрантов.

В Шеппартоне, где почти каждый пятый житель родился за пределами Австралии, сотрудница сферы психического здоровья молодежи Неха Самар рассказала, что разговор с подругой о поддержке One Nation сначала заставил ее почувствовать отчуждение. В то же время этот разговор стал поводом для более широкой дискуссии в сообществе об отношении к новоприбывшим.

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