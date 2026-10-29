W Australii rasizm po raz pierwszy znalazł się na czele corocznej listy problemów zgłaszanych przez społeczności etniczne w stanie Wiktoria. Rada Społeczności Etnicznych Wiktorii poinformowała o tym ABC News Australia przed wyborami stanowymi wyznaczonymi na 28 listopada.

Dyrektor wykonawcza rady Farah Farouque oświadczyła, że antymigrancka retoryka i rozmowy o „monokulturowości” przerażają jednych ludzi i wyobcowują innych. Jak powiedziała, niektórzy przedstawiciele społeczności są także obrażani na ulicach. Wyraziła obawę, że taka retoryka może przyczynić się do aktów przemocy w okresie wyborczym.

Materiały kampanijne One Nation

Dyskusja o migracji stała się wyraźnym tematem kampanii, choć polityka imigracyjna nie należy do kompetencji władz stanowych. One Nation obiecała największe ograniczenie migracji, a Partia Pracy i Koalicja również zadeklarowały zamiar zmniejszenia napływu migrantów do Australii.

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W Wiktorii One Nation opublikowała kontrowersyjne przedwyborcze nagrania wymierzone w migrantów. W jednym z nich pokazano młodego mężczyznę o afrykańskim wyglądzie z maczetą oraz zamachowca samobójcę, który według opisu ABC News Australia miał bliskowschodni wygląd. W innym nagraniu, zrealizowanym podczas obchodów Nowego Roku w centrum Melbourne, sekretarz stanowy partii wezwał widzów, by „znaleźli zachodnią osobę”. Partia utrzymuje, że jej materiały nie są rasistowskie.

Reakcje społeczności

Lider One Nation w Wiktorii Warren Pickering oświadczył, że ponad 35% członków partii w tym stanie urodziło się za granicą, i powiedział, że partia dąży do dialogu ze wszystkimi społecznościami niezależnie od pochodzenia etnicznego. One Nation Victoria nie odpowiedziała na pisemne pytania o to, czy przekazy partii przyczyniają się do poczucia zagrożenia wśród migrantów.

W Shepparton, gdzie niemal co piąty mieszkaniec urodził się poza Australią, pracowniczka zajmująca się zdrowiem psychicznym młodzieży Neha Samar powiedziała, że rozmowa z przyjaciółką o poparciu dla One Nation początkowo sprawiła, iż poczuła się wyobcowana. Jednocześnie rozmowa ta stała się impulsem do szerszej dyskusji w społeczności o stosunku do nowo przybyłych.

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