在澳大利亚，种族主义首次位居维多利亚州族裔社区每年报告的问题之首。维多利亚州族裔社区委员会在定于11月28日举行的州选举前向澳大利亚广播公司新闻表示了这一情况。

该委员会执行主任法拉·法鲁克表示，反移民言论和关于“单一文化”的讨论令一些人感到害怕，也令另一些人感到被排斥。她说，一些社区成员还在街头遭受侮辱。她担心，这类言论可能会在选举期间助长暴力行为。

One Nation的竞选材料

尽管移民政策不属于州政府权限，移民议题已成为竞选中的一个突出话题。One Nation承诺将大幅削减移民，工党和联盟党也表示打算减少流入澳大利亚的移民数量。

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在维多利亚州，One Nation发布了针对移民的有争议竞选视频。其中一段视频展示了一名手持砍刀、具有非洲裔外貌的年轻男子，以及一名自杀式袭击者；据澳大利亚广播公司新闻描述，后者具有中东裔外貌。另一段在墨尔本市中心新年庆祝活动期间拍摄的视频中，该党州秘书呼吁观众“找一个西方人”。该党坚称其材料并非种族主义。

社区反应

One Nation在维多利亚州的领导人沃伦·皮克林表示，该党在该州超过35%的成员出生在海外，并称该党寻求与所有社区对话，无论其族裔出身如何。One Nation Victoria没有回应有关该党的信息是否加剧移民不安全感的书面提问。

在谢珀顿，近五分之一的居民出生在澳大利亚境外，从事青年心理健康工作的内哈·萨马尔说，与一名支持One Nation的朋友交谈，起初让她感到被排斥。但与此同时，这次交谈也引发了社区内就如何看待新来者展开更广泛的讨论。

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