ACRI警告以色列投票可能受阻——《耶路撒冷邮报》

在以色列，公民权利协会（ACRI）表示，在10月27日选举期间，阿拉伯社区投票站的投票可能面临阻碍。该组织呼吁中央选举委员会主席、法官诺姆·索尔伯格紧急向投票站派遣检查员，《耶路撒冷邮报》报道。

排队和选民登记缓慢

据ACRI称，多个投票站对选民的办理速度异常缓慢，导致出现长队。人权倡导者担心，这些延误可能并非偶然，并可能妨碍以色列阿拉伯公民行使投票权。

有关问题的报告尤其来自拉哈特、泰勒舍瓦、拉基亚、塞格夫-沙洛姆、阿布图卢勒、伊克萨尔、贾勒朱利耶、卡夫尔卡拉、吉斯尔阿兹-扎尔卡、卡夫尔曼达、塔姆拉、卡夫尔卡纳、蒂拉和达布里亚。

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塞格夫-沙洛姆发生的事件

ACRI还报告了塞格夫-沙洛姆一所中学附近的情况。据其信息，大量警察和边境警察国民警卫队人员阻止选民进入投票站区域，解释称这是控制人群聚集的必要措施。与此同时，站内人数不多，约200名选民在外面等待了很长时间。

阿达拉法律中心也向中央选举委员会提出要求，敦促紧急向投票站运送阿拉伯语选票。此举是在收到不同投票站缺少这些选票的报告后作出的。

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