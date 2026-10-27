В Израиле Ассоциация гражданских прав (ACRI) заявила о возможных препятствиях для голосования на избирательных участках в арабских общинах во время выборов 27 октября. Организация обратилась к председателю Центральной избирательной комиссии, судье Ноаму Сольбергу, с призывом срочно направить инспекторов на участки, сообщает Jerusalem Post.

Очереди и медленное оформление избирателей

По данным ACRI, избирателей на ряде участков обслуживали необычно медленно, из-за чего образовались длинные очереди. Правозащитники выразили обеспокоенность тем, что задержки могут быть не случайными и способны помешать арабским гражданам Израиля реализовать право голоса.

Сообщения о проблемах поступали, в частности, из Рахата, Тель-Шевы, Лакии, Сегев-Шалома, Абу-Тулула, Иксаля, Джальджулии, Кафр-Кары, Джиср-аз-Зарки, Кафр-Манды, Тамры, Кафр-Канны, Тиры и Дабурии.

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Инцидент в Сегев-Шаломе

Отдельно ACRI сообщила о ситуации возле средней школы в Сегев-Шаломе. По ее информации, значительное число полицейских и сотрудников Национальной гвардии Пограничной полиции не пропускало избирателей на территорию участка, объясняя это необходимостью контролировать скопления людей. При этом внутри находилось немного людей, а около 200 избирателей долгое время ждали снаружи.

Правовой центр Adalah также обратился в Центральную избирательную комиссию с требованием срочно доставить на участки избирательные бюллетени на арабском языке. Такое обращение было сделано после сообщений о нехватке этих бюллетеней на различных участках.

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