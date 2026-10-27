W Izraelu Stowarzyszenie Praw Obywatelskich w Izraelu (ACRI) poinformowało o możliwych utrudnieniach w głosowaniu w lokalach wyborczych w społecznościach arabskich podczas wyborów 27 października. Organizacja zwróciła się do przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej, sędziego Noama Solberga, z apelem o pilne wysłanie inspektorów do lokali wyborczych, informuje „Jerusalem Post”.

Kolejki i powolna obsługa wyborców

Według ACRI wyborcy w wielu lokalach byli obsługiwani wyjątkowo wolno, co doprowadziło do powstania długich kolejek. Obrońcy praw człowieka wyrazili obawy, że opóźnienia mogą nie być przypadkowe i mogą uniemożliwić arabskim obywatelom Izraela skorzystanie z prawa głosu.

Zgłoszenia o problemach napływały między innymi z Rahatu, Tel Szewy, Lakii, Segew-Szalom, Abu Tulul, Iksalu, Dżaldżulii, Kafr Kary, Dżisr az-Zarki, Kafr Mandy, Tamry, Kafr Kanny, Tiry i Daburijji.

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Incydent w Segew-Szalomie

ACRI osobno poinformowała o sytuacji w pobliżu szkoły średniej w Segew-Szalomie. Według jej informacji znaczna liczba policjantów i funkcjonariuszy Gwardii Narodowej Policji Granicznej nie wpuszczała wyborców na teren lokalu wyborczego, tłumacząc to koniecznością kontrolowania zgromadzeń ludzi. Jednocześnie wewnątrz znajdowało się niewiele osób, a około 200 wyborców przez długi czas czekało na zewnątrz.

Centrum Prawne Adalah również zwróciło się do Centralnej Komisji Wyborczej z żądaniem pilnego dostarczenia do lokali wyborczych kart do głosowania w języku arabskim. Apel złożono po doniesieniach o niedoborze tych kart w różnych lokalach.

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