W mieście Eldoret w Kenii na tabliczkach z nazwami ulic i budynkach zaczęto instalować kody QR, które umożliwiają uzyskanie współrzędnych geograficznych lokalizacji za pomocą telefonu komórkowego. Inicjatywa ma ułatwić nawigację mieszkańcom, kierowcom, kurierom, firmom i odwiedzającym miasto, informuje Nation Kenya.

Od punktów orientacyjnych do cyfrowych adresów

Przez wiele lat mieszkańcy Eldoret często wyjaśniali trasy za pomocą znanych punktów orientacyjnych lub przez telefon. Nawigację utrudniał również brak tabliczek z nazwami ulic oraz ich uszkodzenia. Teraz władze miasta odnawiają takie oznaczenia i łączą je z systemem cyfrowych adresów.

Menedżerka miasta Eldoret Elzeba Busienei oświadczyła, że wiele ulic miało już nazwy, jednak ich tabliczki zostały uszkodzone przez wandali. Na odnowionych oznaczeniach pojawiły się nazwy związane ze znanymi sportowcami, bojownikami o niepodległość i postaciami politycznymi. Wśród nich są Kipchoge Keino, Jackson Mandago, Ronald Ngala i Jaramogi Oginga Odinga, a także utrwalone nazwy Oloo Street, Uganda Road i Kenyatta Street.

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Osobno planowana jest platforma cyfrowa

Kody QR na tabliczkach są odrębnym elementem inicjatywy, różniącym się od planowanej platformy cyfrowej, którą ma uruchomić administracja hrabstwa. Według Busienei aplikacja ma łączyć nawigację, informacje o budynkach i instytucjach, dane o ruchu drogowym, dostęp do pomocy w nagłych wypadkach, handel elektroniczny, reklamy oraz narzędzia udziału mieszkańców w życiu miasta.

Władze liczą również, że cyfrowe mapowanie pomoże identyfikować nieruchomości oraz poprawić ewidencję dochodów i zasobów miejskich. Podczas przygotowań Eldoret do obchodów Dnia Bohaterów Mashujaa Day na stadionie Kipchoge Keino Stadium zintensyfikowano remonty dróg, poprawę oświetlenia ulicznego, malowanie budynków, zazielenianie i odnowę oznaczeń.

Lokalne władze twierdzą, że w przyszłości planują nadawać nazwy nowym drogom i rozszerzać system cyfrowego adresowania. Jednocześnie skuteczność inicjatywy będzie zależeć od utrzymania tabliczek, wymiany uszkodzonych znaków oraz od tego, jak aktywnie mieszkańcy i przedsiębiorstwa będą korzystać z nowych nazw i narzędzi cyfrowych.

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