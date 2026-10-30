В Элдорете вводят QR-коды на уличных табличках — Nation Kenya

В городе Элдорет в Кении на табличках с названиями улиц и зданиях начали устанавливать QR-коды, которые позволяют получить географические координаты локации через мобильный телефон. Инициатива должна упростить навигацию для жителей, водителей, курьеров, бизнеса и посетителей города, сообщает Nation Kenya.

От ориентиров к цифровым адресам

На протяжении многих лет жители Элдорета часто объясняли маршруты с помощью известных ориентиров или по телефону. Навигацию также осложняли отсутствие и повреждение табличек с названиями улиц. Теперь городские власти восстанавливают такие указатели и объединяют их с системой цифровых адресов.

Городская менеджерка Элдорета Элзеба Бусьенеи заявила, что многие улицы уже имели названия, однако их таблички были повреждены вандалами. На восстановленных указателях появились названия, связанные с известными спортсменами, борцами за независимость и политическими деятелями. Среди них — Кипчоге Кейно, Джексон Мандаго, Рональд Нгала и Джарамоги Огинга Одинга, а также устоявшиеся названия Oloo Street, Uganda Road и Kenyatta Street.

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Отдельно планируется цифровая платформа

QR-коды на табличках являются отдельным компонентом инициативы, отличающимся от планируемой цифровой платформы, которую должна запустить администрация округа. По словам Бусьенеи, приложение должно объединить навигацию, информацию о зданиях и учреждениях, данные о дорожном движении, доступ к экстренной помощи, электронную коммерцию, рекламу и инструменты для участия жителей в жизни города.

Власти также рассчитывают, что цифровое картографирование поможет идентифицировать объекты недвижимости и улучшить учет доходов и городских ресурсов. Во время подготовки Элдорета к празднованию Дня героев Mashujaa Day на стадионе Kipchoge Keino Stadium активизировались ремонт дорог, улучшение уличного освещения, покраска зданий, озеленение и восстановление указателей.

Местные власти заявляют, что в дальнейшем планируют называть новые дороги и расширять систему цифровой адресации. В то же время эффективность инициативы будет зависеть от обслуживания табличек, замены поврежденных знаков и того, насколько активно жители и предприятия будут пользоваться новыми названиями и цифровыми инструментами.

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