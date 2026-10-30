埃尔多雷特在街道标牌上引入二维码——Nation Kenya

肯尼亚埃尔多雷特市已开始在街道名称标牌和建筑物上安装二维码，用户可通过手机获取地点的地理坐标。Nation Kenya报道称，这项举措旨在为居民、司机、快递员、企业和城市访客简化导航。

从地标到数字地址

多年来，埃尔多雷特居民经常通过知名地标或电话说明路线。街道名称标牌的缺失和损坏也使导航更加困难。如今，市政府正在修复这些标牌，并将其与数字地址系统结合。

埃尔多雷特市经理埃尔泽巴·布西耶内伊表示，许多街道原本已有名称，但其标牌遭到破坏者损毁。修复后的标牌上出现了与知名运动员、独立斗士和政治人物相关的名称。其中包括基普乔盖·基诺、杰克逊·曼达戈、罗纳德·恩加拉和贾拉莫吉·奥金加·奥廷加，以及沿用已久的Oloo Street、Uganda Road和Kenyatta Street。

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另计划推出数字平台

标牌上的二维码是该倡议的独立组成部分，不同于县政府计划推出的数字平台。布西耶内伊称，该应用程序将整合导航、建筑物和机构信息、交通数据、紧急援助服务、电商、广告以及居民参与城市生活的工具。

当局还预计，数字制图将有助于识别房地产，并改善对收入和城市资源的核算。在埃尔多雷特为在基普乔盖·基诺体育场举行Mashujaa Day英雄日庆祝活动做准备期间，道路维修、街道照明改善、建筑物粉刷、绿化和标牌修复工作均有所加强。

地方当局表示，未来计划为新道路命名，并扩大数字地址系统。同时，该倡议的有效性将取决于标牌的维护、受损标志的更换，以及居民和企业使用新名称和数字工具的积极程度。

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