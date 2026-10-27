В Ханчжоу служащий помог продавщице завершить заказы — ECNS

В Ханчжоу на востоке Китая сотрудник городской службы контроля помог уличной продавщице приготовить рисовые лепешки, прежде чем попросить ее убрать торговую точку с оживленного перекрестка. Видео инцидента в районе Маньцзюэлун снял один из пользователей сети, сообщает ECNS.

Торговля мешала движению

Продавщица установила торговую точку возле перекрестка дорог Маньцзюэлун и Хупао — в месте, где часто возникают пробки. По данным издания, там было много туристов и постоянно двигался транспорт, а торговая точка препятствовала проезду.

К продавщице подошел 40-летний Чэнь Ган — сотрудник вспомогательного подразделения группы контроля туристической зоны Западного озера. Он попросил ее покинуть это место, однако женщина ответила, что сделает это после выполнения заказов, которые уже приняла от клиентов.

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Помог выполнить принятые заказы

Чэнь Ган предупредил, что после этих заказов продавщица не сможет продолжать торговлю, а затем начал вращать барабан устройства для изготовления лепешек. Он объяснил, что хотел ускорить работу и уменьшить затор. По его словам, немедленное требование прекратить торговлю могло вызвать спор из-за толпы, автомобильного движения и клиентов, ожидавших свои заказы.

Чэнь Ган работает в Ханчжоу более десяти лет. Он отметил, что сотрудники службы строго контролируют несанкционированную уличную торговлю, но в случаях первого нарушения преимущественно применяют разъяснение и убеждение.

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