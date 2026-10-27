W Hangzhou we wschodnich Chinach pracownik miejskiej służby kontroli pomógł ulicznej sprzedawczyni przygotować ciastka ryżowe, zanim poprosił ją o usunięcie stoiska z ruchliwego skrzyżowania. Nagranie incydentu w rejonie Manjuelong wykonał jeden z użytkowników internetu, podaje ECNS.

Handel utrudniał ruch

Sprzedawczyni ustawiła stoisko w pobliżu skrzyżowania dróg Manjuelong i Hupao, w miejscu, gdzie często tworzą się korki. Według publikacji było tam wielu turystów i stale odbywał się ruch pojazdów, a stoisko utrudniało przejazd.

Do sprzedawczyni podszedł 40-letni Chen Gang, pracownik jednostki pomocniczej grupy kontroli strefy turystycznej Jeziora Zachodniego. Poprosił ją o opuszczenie miejsca, jednak kobieta odpowiedziała, że zrobi to po zrealizowaniu zamówień, które już przyjęła od klientów.

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Pomógł zrealizować przyjęte zamówienia

Chen Gang uprzedził, że po tych zamówieniach sprzedawczyni nie będzie mogła kontynuować handlu, a następnie zaczął obracać bęben urządzenia do robienia ciastek. Wyjaśnił, że chciał przyspieszyć pracę i zmniejszyć korek. Według niego natychmiastowe żądanie zaprzestania handlu mogło wywołać spór z powodu tłumu, ruchu samochodowego i klientów czekających na swoje zamówienia.

Chen Gang pracuje w Hangzhou od ponad dziesięciu lat. Zaznaczył, że pracownicy służby ściśle kontrolują nielegalny handel uliczny, ale w przypadku pierwszego naruszenia przeważnie stosują wyjaśnienia i perswazję.

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