Wysoki Sąd w Kalkucie w Indiach nakazał YouTube, X i Instagramowi usunięcie kilku postów zawierających 36-minutowy film dokumentalny „The Friendship Files”. Film, opublikowany przez współzałożyciela Hotmaila Sabeera Bhatię, zawiera oskarżenia o kumoterstwo wobec premiera Narendry Modiego i miliardera Gautama Adaniego. Jak podaje Dawn, pozew złożyła flagowa spółka Adani Enterprises, która uznała treść filmu za zniesławiającą.

Tymczasowe postanowienie do stycznia

Tymczasowe postanowienie sądu będzie obowiązywać do 31 stycznia 2027 roku. Sąd zakazał również Bhatii rozpowszechniania nagrania. Rozpatrywanie sprawy ma zostać wznowione w styczniu.

W postanowieniu zaznaczono, że film nie jest materiałem informacyjnym ani relacją z przebiegu postępowania, lecz stanowi dramatyzowaną narrację. Adani Enterprises oświadczyła przed sądem, że film zawiera fałszywe informacje i wywołał zapytania ze strony części inwestorów spółki.

Firma oświadczyła również, że nie dąży do ograniczania konstruktywnej krytyki polityki państwa ani koncentracji biznesu, jednak według niej Bhatia ukrył istotne fakty.

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Stanowiska stron i treść filmu

Bhatia, który mieszka w USA, napisał w serwisie X, że pozew obejmuje żądanie 500 mln rupii, czyli 5,25 mln dolarów, odszkodowania. Oświadczył, że prawda jest po jego stronie.

Film, który w ostatnich dniach zdobył miliony wyświetleń w mediach społecznościowych, za pomocą materiałów archiwalnych śledzi historię powiązań Modiego i Adaniego, począwszy od stanu Gudźarat, z którego obaj pochodzą. Porusza także kwestie dotyczące oferty Adani, która wygrała w 2019 roku przetarg na sześć lotnisk po zmianie rządowej zasady, którą krytycy uznali za korzystną dla spółki.

Polityczni przeciwnicy Modiego wielokrotnie oskarżali go o bliskie związki z Adanim i przychylne traktowanie biznesmena. Rząd Indii i grupa Adani zaprzeczały tym twierdzeniom, oświadczając, że przestrzegano wszystkich zasad i nie było faworyzowania.

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