Высокий суд в Калькутте, Индия, обязал YouTube, X и Instagram удалить несколько публикаций с 36-минутным документальным фильмом «The Friendship Files». В ленте, опубликованной сооснователем Hotmail Сабиром Бхатией, выдвигаются обвинения в кумовстве в адрес премьер-министра Нарендры Моди и миллиардера Гаутама Адани. Как сообщает Dawn, иск подала флагманская компания Adani Enterprises, назвавшая содержание фильма клеветническим.

Временное постановление до января

Промежуточное судебное постановление будет действовать до 31 января 2027 года. Суд также запретил Бхатии распространять видео. Рассмотрение дела, как ожидается, возобновится в январе.

В постановлении отмечается, что фильм не является новостным материалом или изложением хода разбирательств, а представляет собой драматизированное повествование. Adani Enterprises заявила суду, что фильм содержит ложную информацию и вызвал запросы со стороны некоторых инвесторов компании.

Компания также заявила, что не стремится ограничивать конструктивную критику государственной политики или концентрации бизнеса, однако, по ее утверждению, Бхатия скрыл существенные факты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиции сторон и содержание фильма

Бхатия, живущий в США, написал в X, что иск предусматривает требование о возмещении ущерба в размере 500 млн рупий, или 5,25 млн долларов. Он заявил, что правда на его стороне.

Фильм, который за последние дни набрал миллионы просмотров в социальных сетях, с помощью архивных кадров прослеживает историю связей Моди и Адани, начиная со штата Гуджарат, откуда родом оба. В ленте также поднимаются вопросы относительно заявки Adani, победившей в 2019 году в конкурсе на шесть аэропортов после изменения правительственного правила, которое критики считали выгодным для компании.

Политические оппоненты Моди неоднократно обвиняли его в тесных связях с Адани и благоприятном отношении к бизнесмену. Правительство Индии и группа Adani отрицали эти утверждения, заявляя, что все правила были соблюдены и фаворитизма не было.

Читай нас в