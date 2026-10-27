Liberalna Partia Brazylii uznała wynik wyborów prezydenckich, w których urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva pokonał senatora Flávio Bolsonaro przewagą ponad 4,4 mln głosów. Poinformowała o tym Al Jazeera.

Lider prawicowej Partii Liberalnej Valdemar Costa Neto oświadczył, że ugrupowanie uznaje wyniki wyborów prezydenckich. Jednocześnie powiedział, że kwestie podniesione przez Bolsonaro dotyczące okoliczności głosowania wymagają należytego wyjaśnienia.

Bolsonaro domagał się unieważnienia głosowania

Flávio Bolsonaro formalnie nie uznał porażki. W wystąpieniu po wyborach nazwał wyniki nie do przyjęcia i zapowiedział, że zwróci się do sądu z żądaniem unieważnienia głosowania. Polityk powiązał swoje roszczenia z decyzją sędziego Sądu Najwyższego Cristiano Zanina o przedłużeniu pracy lokali wyborczych o dwie godziny.

Sztaby obu kandydatów wnioskowały o przedłużenie głosowania z różnych powodów. Kampania Bolsonaro powoływała się na ulewne deszcze na południu kraju, które, jak twierdziła, utrudniły wyborcom dotarcie do lokali wyborczych. Zespół Luli nalegał na przedłużenie z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu transportu publicznego w niektórych miastach. Sojusznicy prezydenta uważali, że ograniczenie przewozów mogło utrudnić jego elektoratowi udział w wyborach.

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Wpływ przedłużenia głosowania

Zgodnie z decyzją Zanina lokale wyborcze, które nie zamknęły się o godz. 17:00 czasu brasílianskiego, mogły działać do godz. 19:00. Bolsonaro oświadczył, że decyzja ta postawiła jego wyborców w niekorzystnej sytuacji, a także wspomniał, że Lula mianował Zanina sędzią w 2023 roku i że wcześniej był on jego osobistym prawnikiem.

Jednocześnie analiza Pedra Burgosa, profesora brazylijskiego instytutu edukacyjnego Insper, wykazała, że przedłużenie głosowania dodało około 35 tys. głosów, czyli mniej niż 0,03% ogólnej liczby. Lula otrzymał ponad 64,25 mln głosów, a Bolsonaro — 59,83 mln.

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom, że wybory w Brazylii wyglądały na sfałszowane, jednak dodał, że nie opowiedział się po żadnej stronie w tej kampanii. Według Folha de S Paulo doradcy prawni i sojusznicy polityczni Bolsonaro przekonali go do rezygnacji z prób unieważnienia wyniku ze względu na przewagę Luli oraz uznanie rezultatów przez Sąd Najwyższy i organy wyborcze.

Bolsonaro poinformował również, że policja federalna poprosiła go o oddanie paszportów. Oświadczył, że spełni żądanie, nie planuje opuszczać kraju i zamierza organizować opozycję.

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