Либеральная партия Бразилии признала результат президентских выборов, на которых действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва победил сенатора Флавиу Болсонару с преимуществом более 4,4 млн голосов. Об этом сообщает Al Jazeera.

Лидер правой Либеральной партии Валдемар Коста Нету заявил, что политическая сила признает результаты президентских выборов. В то же время он сказал, что вопросы, поднятые Болсонару относительно обстоятельств голосования, требуют надлежащего разъяснения.

Болсонару требовал аннулировать голосование

Флавиу Болсонару формально не признал поражение. В обращении после выборов он назвал результаты неприемлемыми и заявил о намерении обратиться в суд с требованием аннулировать голосование. Политик связал свои претензии с решением судьи Верховного суда Кристиану Занина продлить работу избирательных участков на два часа.

Штабы обоих кандидатов просили продлить голосование по разным причинам. Кампания Болсонару ссылалась на сильные дожди на юге страны, которые, по ее утверждению, затруднили избирателям путь к участкам. Команда Лулы настаивала на продлении из-за ограничений в работе общественного транспорта в некоторых городах. Союзники президента считали, что сокращение перевозок могло помешать участию его электората в выборах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние продления голосования

По решению Занина участки, которые не закрылись в 17:00 по времени Бразилиа, могли работать до 19:00. Болсонару заявил, что это решение поставило его избирателей в невыгодное положение, а также упомянул, что Лула назначил Занина судьей в 2023 году и что ранее тот был его личным адвокатом.

В то же время анализ профессора бразильского образовательного института Insper Педру Бургоса показал, что продление голосования добавило около 35 тыс. голосов, то есть менее 0,03% от общего числа. Лула получил более 64,25 млн голосов, а Болсонару — 59,83 млн.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выборы в Бразилии выглядели сфальсифицированными, однако добавил, что не становился ни на чью сторону в этой кампании. По данным Folha de S Paulo, юридические советники и политические союзники Болсонару убедили его отказаться от попыток аннулировать результат с учетом преимущества Лулы и признания итогов Верховным судом и избирательными органами.

Болсонару также сообщил, что федеральная полиция попросила его сдать паспорта. Он заявил, что выполнит требование, не планирует покидать страну и намерен организовать оппозицию.

Читай нас в