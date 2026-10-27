巴西自由党承认总统选举结果，现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦以超过440万票的优势击败参议员弗拉维奥·博索纳罗。半岛电视台报道。

右翼自由党领袖瓦尔德马尔·科斯塔·内图表示，该政治力量承认总统选举结果。同时，他称，博索纳罗就投票情况提出的问题需要得到适当说明。

博索纳罗要求宣布投票无效

弗拉维奥·博索纳罗尚未正式承认败选。他在选举后的讲话中称结果不可接受，并表示打算向法院提出宣布投票无效的要求。这名政治人物将其主张与最高法院法官克里斯蒂亚诺·扎宁将投票站开放时间延长两小时的决定联系起来。

两名候选人的竞选团队因不同原因请求延长投票时间。博索纳罗的竞选团队援引该国南部的强降雨，称这使选民难以前往投票站。卢拉团队则坚持要求延长投票，理由是一些城市公共交通运营受到限制。总统的盟友认为，减少运输服务可能妨碍其选民参与选举。

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延长投票的影响

根据扎宁的决定，未在巴西利亚时间17:00关闭的投票站可运营至19:00。博索纳罗表示，这一决定使其选民处于不利地位，并提到卢拉于2023年任命扎宁为法官，而扎宁此前曾担任卢拉的个人律师。

与此同时，巴西教育机构Insper教授佩德罗·布尔戈斯的分析显示，延长投票增加了约3.5万张选票，即不到总数的0.03%。卢拉获得超过6425万票，博索纳罗获得5983万票。

美国总统唐纳德·特朗普对记者表示，巴西选举看起来存在舞弊，但补充说自己在这场竞选中没有站在任何一方。据Folha de S Paulo报道，鉴于卢拉的领先优势，以及最高法院和选举机构对结果的承认，博索纳罗的法律顾问和政治盟友说服他放弃尝试宣布结果无效。

博索纳罗还表示，联邦警察要求他交出护照。他称将遵从这一要求，不计划离开该国，并打算组织反对派。

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