以色列反对派领袖、“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特表示，总理本雅明·内塔尼亚胡已不再有能力领导国家。他批评内塔尼亚胡要求利用替代支付手段，包括加密货币和区块链技术，为可能出现的国际经济和银行制裁做准备。

据阿纳多卢通讯社报道，艾森科特在社交平台X发文指责内塔尼亚胡破坏以色列社会、削弱军队，并称后者据称着手毁掉该国未来数代的经济。这名反对派政治人士认为，总理近期的言论表明他已经脱离现实。

替代支付计划

此前，内塔尼亚胡表示，他已要求制定一项使用替代支付方式的经济计划，其中包括加密货币和区块链。他称，这是为了应对可能的国际经济和银行制裁，包括对以色列银行系统的限制。

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总理还表示，美国军事援助不会永远持续，因此以色列必须为其可能中断做好准备，并加强自身的军事自给能力。同时，内塔尼亚胡并未表示打算让该国退出全球经济体系；这一解读是艾森科特批评的一部分。

选举前的批评

艾森科特讽刺地将这项倡议称为“比比币”，借用了内塔尼亚胡“比比”的昵称。他质疑，如果以色列科技公司不得不绕过国际银行体系，它们将如何从外国客户那里收款并吸引海外投资。

这名政治人士还表示，经济孤立可能促使企业离开以色列，导致储蓄和投资损失，并减少医疗和教育资源。据以色列媒体报道，一名未具名的高级经济官员也认为，通过加密货币规避银行制裁不会取得预期效果，而该提议本身可能损害经济。讨论发生在定于周二举行的以色列议会选举前夕。

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