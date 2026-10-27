新加坡于10月27日启动了一项面向青年的志愿者计划，参与者将接受培训，在紧急情况和危机期间为同龄人提供心理急救。Human Emergency Assistance and Response Teams（HEART）Associates Youth Wing倡议旨在帮助年轻人相互支持，并增强社区韧性。

首批将有30名青年加入该计划，而总体约有100人表达了参与意愿。预计其余大多数申请者将在年底前加入，亚洲新闻台报道。

同伴支持

新加坡内政部兼外交部第二部长沈颖在由内政部心理部门组织的论坛上介绍了该计划。她表示，在危机期间，年轻人与其他人一样可能经历心理困扰，并且往往首先向朋友和同龄人寻求支持。

参与者将面向青年开展宣传工作，并提供“同伴对同伴”的支持。他们还将运用心理学及相关学科的知识，为处于危机中的人提供支持。

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通过实践学习

该计划的参与者包括理工学院三年级学生，以及心理学、社会工作和其他与心理健康相关专业的本科生和硕士生。培训包括角色扮演练习、讲座、讨论以及由专家参与的案例分析。

参与者将学习共情沟通、认真倾听以及支持处于心理困扰中的同龄人的技能。内政部心理部门心理研究主任Deong Siew Man指出，年轻志愿者因了解青年俚语和社交媒体，可能更善于与同龄人建立共同语言。

该计划是HEART Professionals Network的青年项目。该网络于2025年7月成立，旨在促进Home Team心理学家与心理健康及危机应对领域专业协会之间的合作。

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