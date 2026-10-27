В Сингапуре 27 октября запустили волонтёрскую программу для молодёжи, участников которой будут обучать оказывать психологическую первую помощь сверстникам во время чрезвычайных ситуаций и кризисов. Инициатива Human Emergency Assistance and Response Teams (HEART) Associates Youth Wing должна помочь молодым людям поддерживать друг друга и укреплять устойчивость сообществ.

В первую группу войдут 30 молодых людей, при этом в целом интерес к программе выразили около 100 человек. Ожидается, что большинство остальных желающих присоединятся к ней до конца года, сообщает Channel NewsAsia.

Поддержка сверстников

Программу представила второй министр внутренних и иностранных дел Сингапура Сим Анн на форуме, организованном психологическим подразделением Министерства внутренних дел. По её словам, во время кризисов молодые люди, как и все остальные, могут испытывать психологический дистресс и нередко прежде всего обращаются за поддержкой к друзьям и сверстникам.

Участники будут заниматься просветительской работой среди молодёжи и оказывать поддержку по принципу «равный равному». Они также будут применять знания психологии и смежных дисциплин для поддержки людей в кризисных ситуациях.

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Обучение через практику

Среди участников программы — студенты третьего курса политехнических учебных заведений, а также студенты программ бакалавриата и магистратуры по психологии, социальной работе и другим направлениям, связанным с психическим здоровьем. Обучение предусматривает ролевые упражнения, лекции, дискуссии и разбор кейсов с участием специалистов.

Участники будут осваивать навыки эмпатичного общения, внимательного слушания и поддержки сверстников, находящихся в состоянии психологического дистресса. Деонг Сью Ман, директор по психологическим исследованиям психологического подразделения МВД, отметила, что молодые волонтёры могут лучше находить общий язык со сверстниками благодаря пониманию молодёжного сленга и социальных сетей.

Программа является молодёжным направлением сети HEART Professionals Network, созданной в июле 2025 года для сотрудничества между психологами Home Team и профессиональными объединениями в сфере психического здоровья и реагирования на кризисы.

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