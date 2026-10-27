W Singapurze 27 października uruchomiono program wolontariacki dla młodzieży, którego uczestnicy będą szkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy psychologicznej rówieśnikom podczas sytuacji nadzwyczajnych i kryzysów. Inicjatywa Human Emergency Assistance and Response Teams (HEART) Associates Youth Wing ma pomóc młodym ludziom wspierać się nawzajem i wzmacniać odporność społeczności.

Pierwsza grupa będzie liczyć 30 młodych osób, natomiast zainteresowanie programem wyraziło łącznie około 100 osób. Oczekuje się, że większość pozostałych chętnych dołączy do niego do końca roku, informuje Channel NewsAsia.

Wsparcie rówieśnicze

Program zaprezentowała druga minister spraw wewnętrznych i zagranicznych Singapuru Sim Ann podczas forum zorganizowanego przez dział psychologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jak powiedziała, podczas kryzysów młodzi ludzie, podobnie jak wszyscy inni, mogą doświadczać dystresu psychicznego i często w pierwszej kolejności zwracają się po wsparcie do przyjaciół oraz rówieśników.

Uczestnicy będą prowadzić działania edukacyjne wśród młodzieży i zapewniać wsparcie na zasadzie „rówieśnik rówieśnikowi”. Będą także wykorzystywać wiedzę z psychologii i pokrewnych dziedzin, aby wspierać ludzi w sytuacjach kryzysowych.

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Nauka przez praktykę

Wśród uczestników programu są studenci trzeciego roku politechnik, a także studenci studiów licencjackich i magisterskich z psychologii, pracy socjalnej oraz innych kierunków związanych ze zdrowiem psychicznym. Szkolenie obejmuje ćwiczenia z odgrywaniem ról, wykłady, dyskusje i analizę przypadków z udziałem specjalistów.

Uczestnicy będą zdobywać umiejętności empatycznej komunikacji, uważnego słuchania i wspierania rówieśników w dystresie psychicznym. Deong Siew Man, dyrektorka badań psychologicznych w dziale psychologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zauważyła, że młodzi wolontariusze mogą łatwiej znajdować wspólny język z rówieśnikami dzięki znajomości młodzieżowego slangu i mediów społecznościowych.

Program jest młodzieżowym kierunkiem sieci HEART Professionals Network, utworzonej w lipcu 2025 roku w celu współpracy psychologów Home Team z organizacjami zawodowymi w dziedzinie zdrowia psychicznego i reagowania kryzysowego.

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