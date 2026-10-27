在博茨瓦纳，97岁的原住民权利活动人士罗伊·塞萨纳获得博茨瓦纳大学授予的荣誉文学博士学位。据Mongabay报道，该荣誉于10月23日授予，以表彰他数十年来为原住民权利、文化身份和尊严所作的斗争。

为桑人土地而斗争

塞萨纳反对将桑人社区从中央卡拉哈里野生动物保护区的传统土地上驱逐出去。迁移发生在20世纪90年代和21世纪初。博茨瓦纳政府解释称，这些行动是出于自然保护的需要，以及在保护区内提供公共服务的困难。

近20年前，博茨瓦纳高等法院作出有利于塞萨纳和其他对驱逐提出挑战的桑人代表的裁决。1991年，他帮助创立了卡拉哈里第一民族组织（First People of the Kalahari）；2005年，他因捍卫其族群在传统土地上生活的权利而获得正确生活方式奖（Right Livelihood Award）。

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恢复权利的计划

博茨瓦纳总统杜马·博科此前曾作为律师在该诉讼中代表桑人社区。他出席了仪式，并肯定了塞萨纳的斗争。博科于2024年11月就职后，成立了一个跨部门委员会审议原住民长期以来的诉求，并推动在面积5.2万平方公里的保护区内恢复社区权利的计划。

据Anthropos Africa执行主任迈克尔·泰勒称，政府于2026年9月批准了一项计划，规定将受法律保护的土地权归还给原住民社区。该保护区将保留其自然保护地位，社区则将在其维护中发挥重要作用。根据博茨瓦纳政府通讯社的消息，塞萨纳将这项荣誉学位献给巴萨尔瓦人和博茨瓦纳人民。仪式前，他对《博茨瓦纳公报》表示，为祖先土地、自决权和生计而进行的斗争仍远未结束。

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