У Ботсвані активіст Рой Сесана став почесним доктором — Mongabay

У Ботсвані 97-річний активіст із захисту прав корінних народів Рой Сесана отримав почесний ступінь доктора літератури від Університету Ботсвани. Відзнаку присвоїли 23 жовтня за десятиліття боротьби за права корінних народів, культурну ідентичність та гідність, повідомляє Mongabay.

Боротьба за землі сан

Сесана виступав проти виселення громад народу сан із традиційних земель у заповіднику Центральна Калахарі. Переселення відбувалися у 1990-х і на початку 2000-х років. Уряд Ботсвани пояснював ці дії необхідністю охорони природи та складністю надання публічних послуг у заповіднику.

Майже 20 років тому Високий суд Ботсвани ухвалив рішення на користь Сесани та інших представників сан, які оскаржували виселення. У 1991 році він допоміг заснувати організацію First People of the Kalahari, а 2005 року отримав премію Right Livelihood за захист права свого народу жити на традиційних землях.

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Плани щодо відновлення прав

Президент Ботсвани Дума Боко, який раніше представляв громади сан як адвокат у судовій справі, відвідав церемонію та відзначив боротьбу Сесани. Після вступу на посаду в листопаді 2024 року Боко створив міжвідомчий комітет для розгляду давніх претензій корінних народів і просуває плани відновити права громад у заповіднику площею 52 тисячі квадратних кілометрів.

За словами виконавчого директора Anthropos Africa Майкла Тейлора, у вересні 2026 року уряд схвалив план, що передбачає повернення корінним громадам захищених законом прав на землю. Заповідник має зберегти природоохоронний статус, а громади — відігравати важливу роль у догляді за ним. За даними урядової інформаційної агенції Ботсвани, Сесана присвятив почесний ступінь басарва та народу Ботсвани. Перед церемонією він сказав The Botswana Gazette, що боротьба за землі предків, самовизначення та засоби до існування ще далека від завершення.

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