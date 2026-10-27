В Ботсване 97-летний активист по защите прав коренных народов Рой Сесана получил почетную степень доктора литературы Университета Ботсваны. Награду присудили 23 октября за десятилетия борьбы за права коренных народов, культурную идентичность и достоинство, сообщает Mongabay.

Борьба за земли сан

Сесана выступал против выселения общин народа сан с традиционных земель в заповеднике Центральная Калахари. Переселения происходили в 1990-х и в начале 2000-х годов. Правительство Ботсваны объясняло эти действия необходимостью охраны природы и сложностью предоставления государственных услуг на территории заповедника.

Почти 20 лет назад Высокий суд Ботсваны вынес решение в пользу Сесаны и других представителей сан, которые оспаривали выселения. В 1991 году он помог основать организацию First People of the Kalahari, а в 2005 году получил премию Right Livelihood за защиту права своего народа жить на традиционных землях.

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Планы по восстановлению прав

Президент Ботсваны Дума Боко, который ранее представлял общины сан в качестве адвоката в судебном деле, посетил церемонию и отметил борьбу Сесаны. После вступления в должность в ноябре 2024 года Боко создал межведомственный комитет для рассмотрения давних претензий коренных народов и продвигает планы по восстановлению прав общин в заповеднике площадью 52 тысячи квадратных километров.

По словам исполнительного директора Anthropos Africa Майкла Тейлора, в сентябре 2026 года правительство утвердило план, предусматривающий возвращение коренным общинам защищенных законом прав на землю. Заповедник должен сохранить природоохранный статус, а общины — играть важную роль в уходе за ним. По данным правительственного информационного агентства Ботсваны, Сесана посвятил почетную степень басарва и народу Ботсваны. Перед церемонией он сказал The Botswana Gazette, что борьба за земли предков, самоопределение и средства к существованию еще далека от завершения.

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