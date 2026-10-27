W Botswanie 97-letni działacz na rzecz praw ludów tubylczych Roy Sesana otrzymał honorowy tytuł doktora literatury Uniwersytetu Botswany. Wyróżnienie przyznano 23 października za dziesięciolecia walki o prawa ludów tubylczych, tożsamość kulturową i godność, informuje Mongabay.

Walka o ziemie Sanów

Sesana sprzeciwiał się wysiedlaniu społeczności ludu San z ich tradycyjnych ziem w Rezerwacie Dzikiej Przyrody Centralnej Kalahari. Przesiedlenia odbywały się w latach 90. i na początku lat 2000. Rząd Botswany uzasadniał te działania potrzebą ochrony przyrody oraz trudnościami w świadczeniu usług publicznych na terenie rezerwatu.

Prawie 20 lat temu Wysoki Sąd Botswany orzekł na korzyść Sesany i innych przedstawicieli Sanów, którzy zaskarżyli wysiedlenia. W 1991 roku pomógł on założyć organizację First People of the Kalahari, a w 2005 roku otrzymał nagrodę Right Livelihood za obronę prawa swojego ludu do życia na tradycyjnych ziemiach.

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Plany przywrócenia praw

Prezydent Botswany Duma Boko, który wcześniej reprezentował społeczności Sanów jako prawnik w sprawie sądowej, uczestniczył w ceremonii i docenił walkę Sesany. Po objęciu urzędu w listopadzie 2024 roku Boko powołał międzyresortowy komitet do rozpatrzenia wieloletnich roszczeń ludów tubylczych i promuje plany przywrócenia praw społeczności w rezerwacie o powierzchni 52 tys. kilometrów kwadratowych.

Według dyrektora wykonawczego Anthropos Africa Michaela Taylora we wrześniu 2026 roku rząd zatwierdził plan przewidujący zwrot społecznościom tubylczym chronionych prawem praw do ziemi. Rezerwat ma zachować status obszaru chronionego, a społeczności mają odgrywać ważną rolę w opiece nad nim. Według rządowej agencji informacyjnej Botswany Sesana zadedykował honorowy tytuł Basarwom i narodowi Botswany. Przed ceremonią powiedział gazecie The Botswana Gazette, że walka o ziemie przodków, samostanowienie i środki do życia jest jeszcze daleka od zakończenia.

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