肯尼亚于10月26日启动了全国性评估，即Kenya Primary School Education Assessment（KPSEA）和Kenya Junior School Education Assessment（KJSEA）。当局警告学生、教师和管理人员，违反规定将承担责任，包括评估结果可能被取消。正如Nation Kenya报道，为确保评估顺利进行，官员正为强降雨、洪水、部分地区的安全风险、复杂物流和食品短缺做准备。

警方不驻扎在评估中心

教育部长朱利叶斯·奥加马表示，执法人员不会直接驻扎在KPSEA和KJSEA评估中心。按他的说法，能力评估应在平静的氛围中进行，而安全人员过多出现可能会引发学生焦虑。与此同时，政府正与内政部合作，以应对强降雨、内涝、安全问题以及部分地区难以抵达可能带来的后果。

KPSEA将从10月26日持续至28日，KJSEA则从10月26日持续至30日。在数个县，官员报告称材料已及时送达，并加强了材料领取点的安保。在图尔卡纳，来自重新发生武装团伙袭击的村庄的学生，正被护送至更安全的评估中心。在拉穆，额外安全部队已部署在索马里边境附近及博尼森林地区。

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饥饿、洪水与违规指控

在穆兰加县，食品短缺被称为严重问题，尤其是在干旱地区。根据当地应急管理部门的数据，至少8万个家庭因环境和经济因素正遭受严重饥饿。

在东北部地区，一些家长称，据称有人要求他们付钱以协助作弊。特别是在加里萨，一些学校被指控向每名学生收取1万至3万肯尼亚先令。地区教育主管阿丹·罗布尔表示，其部门不知道这些说法。当地已准备好直升机和政府车辆，以进入面临安全威胁的地区。

在巴林戈县，评估开始时出现了行政困难：起初缺少一名学生的评估材料，而6名考生在被分配到与其注册地点不同的学校后，被发现其数据存在不一致。官员表示，这些问题已与Kenya National Examinations Council共同解决。

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