В Кении 26 октября начались национальные оценивания Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA) и Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Власти предупредили учащихся, учителей и администраторов об ответственности за нарушение правил, в том числе о возможной отмене результатов. Как сообщает Nation Kenya, для бесперебойного проведения оцениваний чиновники готовятся к сильным осадкам, наводнениям, угрозам безопасности в отдельных районах, сложной логистике и нехватке продовольствия.

Полицию не размещают в центрах

Министр образования Джулиус Огама заявил, что сотрудников правоохранительных органов не будут размещать непосредственно в центрах KPSEA и KJSEA. По его словам, оценивание компетенций должно проходить в спокойной атмосфере, а чрезмерное присутствие силовиков могло бы вызвать у учащихся тревогу. В то же время правительство сотрудничает с Министерством внутренних дел, чтобы реагировать на возможные последствия сильных осадков, подтоплений, проблем с безопасностью и труднодоступности отдельных местностей.

KPSEA продлится с 26 по 28 октября, а KJSEA — с 26 по 30 октября. В нескольких округах чиновники сообщили о своевременной доставке материалов и усилении охраны пунктов их получения. В Туркане учащихся из деревень, где возобновились нападения бандитских группировок, сопровождают в более безопасные центры оценивания. В Ламу дополнительные силы безопасности развернули вблизи границы с Сомали и в районе леса Бони.

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Голод, наводнения и заявления о нарушениях

В округе Муранга серьезной проблемой назвали нехватку продовольствия, особенно в засушливых районах. По данным местного департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, острый голод из-за экологических и экономических факторов испытывают не менее 80 тысяч домохозяйств.

В северо-восточном регионе некоторые родители заявили, что их якобы просили заплатить деньги за содействие списыванию. В частности, в Гариссе отдельные школы обвинили во взимании от 10 до 30 тысяч кенийских шиллингов с ученика. Региональный директор образования Адан Робле сказал, что его ведомству о таких утверждениях неизвестно. Для доступа к районам с угрозами безопасности там подготовили вертолеты и государственные автомобили.

В округе Баринго в начале оценивания зафиксировали административные трудности: сначала отсутствовал материал оценивания одного ученика, а у шести кандидатов обнаружили расхождения в данных после распределения в школы, отличные от места их регистрации. Чиновники заявили, что эти вопросы решили совместно с Kenya National Examinations Council.

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