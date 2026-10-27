26 października w Kenii rozpoczęły się krajowe oceny Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA) oraz Kenya Junior School Education Assessment (KJSEA). Władze ostrzegły uczniów, nauczycieli i administratorów o odpowiedzialności za naruszenie zasad, w tym o możliwości unieważnienia wyników. Jak informuje Nation Kenya, aby zapewnić sprawne przeprowadzenie ocen, urzędnicy przygotowują się na intensywne opady, powodzie, zagrożenia bezpieczeństwa w niektórych rejonach, trudną logistykę i niedobory żywności.

Policja nie będzie rozmieszczona w ośrodkach

Minister edukacji Julius Ogama oświadczył, że funkcjonariusze organów ścigania nie będą rozmieszczeni bezpośrednio w ośrodkach KPSEA i KJSEA. Jak powiedział, oceny kompetencji powinny odbywać się w spokojnej atmosferze, a nadmierna obecność służb bezpieczeństwa mogłaby wywołać u uczniów niepokój. Jednocześnie rząd współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, aby reagować na możliwe skutki intensywnych opadów, podtopień, problemów z bezpieczeństwem i trudnej dostępności niektórych miejscowości.

KPSEA potrwa od 26 do 28 października, a KJSEA — od 26 do 30 października. W kilku hrabstwach urzędnicy poinformowali o terminowym dostarczeniu materiałów i wzmocnieniu ochrony punktów ich odbioru. W Turkanie uczniowie z wiosek, w których ponownie doszło do ataków grup bandyckich, są eskortowani do bezpieczniejszych ośrodków oceniania. W Lamu dodatkowe siły bezpieczeństwa rozmieszczono w pobliżu granicy z Somalią oraz w rejonie lasu Boni.

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Głód, powodzie i zarzuty naruszeń

W hrabstwie Murang'a za poważny problem uznano niedobór żywności, szczególnie na obszarach suchych. Według lokalnego departamentu zarządzania kryzysowego co najmniej 80 tysięcy gospodarstw domowych doświadcza ostrego głodu z powodu czynników środowiskowych i ekonomicznych.

W regionie północno-wschodnim niektórzy rodzice twierdzili, że rzekomo proszono ich o zapłatę za ułatwienie ściągania. W szczególności w Garissie niektóre szkoły oskarżono o pobieranie od 10 do 30 tysięcy szylingów kenijskich od ucznia. Regionalny dyrektor edukacji Adan Roble powiedział, że jego urząd nie wie o takich twierdzeniach. Aby dotrzeć do obszarów zagrożonych pod względem bezpieczeństwa, przygotowano tam śmigłowce i samochody rządowe.

W hrabstwie Baringo na początku ocen odnotowano trudności administracyjne: początkowo brakowało materiału oceniającego jednego ucznia, a u sześciu kandydatów wykryto rozbieżności w danych po przydzieleniu ich do szkół innych niż miejsce rejestracji. Urzędnicy oświadczyli, że kwestie te rozwiązano wspólnie z Kenya National Examinations Council.

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