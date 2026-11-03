11月2日，肯尼亚北部边境城镇莫亚莱一名64岁的阿米娜·古切死亡，她被一颗从埃塞俄比亚方向飞来的子弹击中。据Nation Kenya报道，这名女子当天上午曾前往马萨比特县政府莫亚莱分县办公室。她被送往莫亚莱分县医院，医务人员宣布其死亡。

莫亚莱副县专员本尼迪克特·蒙约基表示，一颗由边境另一侧交战部队发射的子弹击中了古切的后脑。据他称，子弹卡在她的头部，救治未能成功。

因危险转移考试地点

由于埃塞俄比亚冲突期间有子弹飞入肯尼亚领土，220名KCSE考试考生在校外参加考试。距离边境不足100米的塞西混合中学学生被转移至塞西小学。圣玛丽混合中学的考生则在距离边境约1.5公里的海卢小学参加考试。

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莫亚莱分县共有1443名考生参加考试，考试中心附近及边境沿线的安保已加强。蒙约基称，自埃塞俄比亚战斗开始以来，已有9人报告遭子弹击伤，其中包括两名埃塞俄比亚人。塞西庄园地区还落下两枚火箭弹，但无人伤亡：肯尼亚军方对其进行了受控引爆。这名官员表示，安全部队发现了多达10枚未爆火箭弹。

对流离失所者的援助与贸易

埃塞俄比亚奥罗米亚和索马里地区部队之间的冲突始于十多天前，扰乱了边境两侧的生活。与此同时，据该媒体报道，埃塞俄比亚的战斗强度在过去三天有所下降。莫亚莱居民接纳了超过2.5万名从埃塞俄比亚逃离的人。由于存在进一步炮击的危险，肯尼亚当局正考虑将塞西庄园居民安置到学校。

由于跨境贸易中断，前往埃塞俄比亚的卡车已在肯尼亚一侧边境滞留十天。人道主义组织和联合国难民署正在登记流离失所者以提供援助；营地缺乏卫生设施、住所和水。联合国机构估计，如果战斗持续，为在三个月内支持多达5万人，需要约11.6亿先令。

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