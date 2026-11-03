W przygranicznym mieście Moyale na północy Kenii 2 listopada zginęła 64-letnia Amina Guche, trafiona kulą, która nadleciała od strony Etiopii. Według Nation Kenya, rano kobieta odwiedziła biuro podokręgu Moyale administracji hrabstwa Marsabit. Została przewieziona do Moyale Sub-County Hospital, gdzie medycy stwierdzili jej zgon.

Zastępca komisarza hrabstwa Moyale Benedict Munyoki poinformował, że kula wystrzelona przez siły walczące po drugiej stronie granicy trafiła Guche w tył głowy. Jak powiedział, kula utkwiła w jej głowie, a próby uratowania kobiety nie przyniosły rezultatu.

Egzaminy przeniesiono z powodu zagrożenia

Z powodu kul wpadających na terytorium Kenii podczas starć w Etiopii 220 kandydatów do egzaminów KCSE zdaje je poza swoimi szkołami. Uczniów Sessi Mixed Secondary School, położonej mniej niż 100 metrów od granicy, przeniesiono do szkoły podstawowej Sessi. Kandydaci ze St Mary's Mixed Secondary School zdają egzaminy w szkole podstawowej Heillu, około 1,5 kilometra od granicy.

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Łącznie w podokręgu Moyale egzaminy zdaje 1443 kandydatów, a ochrona została wzmocniona przy ośrodkach egzaminacyjnych i wzdłuż granicy. Munyoki oświadczył, że od początku walk w Etiopii dziewięć osób, w tym dwóch Etiopczyków, zgłosiło rany postrzałowe. W rejonie Sessi Estate spadły także dwa granaty rakietowe, jednak nie było poszkodowanych: kenijskie wojsko przeprowadziło ich kontrolowaną detonację. Według urzędnika siły bezpieczeństwa znalazły do dziesięciu niewybuchów granatów rakietowych.

Pomoc dla przesiedlonych osób i handel

Konflikt między regionalnymi siłami Oromii i Somalii w Etiopii rozpoczął się ponad dziesięć dni temu i zakłócił życie po obu stronach granicy. Jednocześnie, według publikacji, intensywność walk w Etiopii spadła w ciągu ostatnich trzech dni. Mieszkańcy Moyale przyjęli ponad 25 tysięcy osób, które uciekły z Etiopii. Kenijskie władze rozważają przeniesienie mieszkańców Sessi Estate do szkoły ze względu na zagrożenie dalszym ostrzałem.

Z powodu wstrzymania handlu transgranicznego ciężarówki jadące do Etiopii pozostają po kenijskiej stronie granicy już od dziesięciu dni. Organizacje humanitarne i UNHCR rejestrują przesiedlone osoby, aby zapewnić im pomoc; w obozach brakuje warunków sanitarnych, schronienia i wody. Według szacunków agencji ONZ, aby wspierać do 50 tysięcy osób przez trzy miesiące w przypadku kontynuacji walk, potrzeba około 1,16 miliarda szylingów.

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