В приграничном городе Мояле на севере Кении 2 ноября погибла 64-летняя Амина Гуче: в нее попала пуля, прилетевшая со стороны Эфиопии. По данным Nation Kenya, утром женщина посетила офис подокруга Мояле администрации округа Марсабит. Ее доставили в больницу Moyale Sub-County Hospital, где медики констатировали смерть.

Заместитель окружного комиссара Мояле Бенедикт Муньоки сообщил, что пуля, выпущенная силами, воюющими по другую сторону границы, попала Гуче в затылок. По его словам, пуля застряла в голове, а попытки спасти женщину не дали результата.

Экзамены перенесли из-за опасности

Из-за пуль, залетающих на кенийскую территорию во время столкновений в Эфиопии, 220 кандидатов на экзамены KCSE сдают их вне своих школ. Учащихся Sessi Mixed Secondary School, расположенной менее чем в 100 метрах от границы, перевели в начальную школу Sessi. Кандидаты из St Mary's Mixed Secondary School сдают экзамены в начальной школе Heillu, примерно в 1,5 километра от границы.

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Всего в подокруге Мояле экзамены сдают 1443 кандидата, а охрана усилена возле экзаменационных центров и вдоль границы. Муньоки заявил, что с начала боев в Эфиопии девять человек, среди которых двое эфиопов, сообщили о пулевых ранениях. В районе Sessi Estate также упали две реактивные гранаты, однако пострадавших не было: кенийские военные осуществили их контролируемый подрыв. По словам чиновника, силы безопасности обнаружили до десяти неразорвавшихся реактивных гранат.

Помощь перемещенным людям и торговля

Конфликт между региональными силами Оромии и Сомали в Эфиопии начался более десяти дней назад и нарушил жизнь по обе стороны границы. В то же время, по данным издания, интенсивность боев в Эфиопии за последние три дня снизилась. Жители Мояле приняли более 25 тысяч человек, бежавших из Эфиопии. Кенийские власти рассматривают возможность переселения жителей Sessi Estate в школу из-за опасности новых обстрелов.

Из-за прекращения трансграничной торговли грузовики, направлявшиеся в Эфиопию, остаются на кенийской стороне границы уже десять дней. Гуманитарные организации и УВКБ ООН регистрируют перемещенных людей для оказания помощи; в лагерях не хватает санитарных условий, укрытий и воды. По оценке агентств ООН, для поддержки до 50 тысяч человек в течение трех месяцев в случае продолжения боев необходимо около 1,16 миллиарда шиллингов.

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