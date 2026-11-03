尼泊尔两架直升机相撞，一名印度公民死亡——《印度教徒报》

尼泊尔两架直升机在降落时相撞，造成47岁的印度公民瓦桑特·库马尔·巴拉拉马拉马杜死亡。事故于11月3日发生在索卢昆布地区佩里切的一处直升机停机坪。

降落时发生碰撞

据《印度教徒报》报道，Fishtail Air和Air Dynasty航空公司的直升机于当地时间约08:11相撞。事故发生在昆布-帕桑拉姆乡村市第四选区。

巴拉拉马拉马杜当时在Fishtail Air直升机上。尼泊尔警方表示，其遗体已被送往卢克拉的一家医院。

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伤者被送往加德满都

另有49岁的沙伊莱什·克里希纳·帕特尔受伤，他出生于印度、居住在新西兰，当时乘坐同一架直升机。他被Prabhu Helicopter公司的一架直升机送往加德满都的Mediciti医院。

Fishtail Air的尼泊尔飞行员拉宾德拉·普拉贾帕蒂和Air Dynasty的普拉杰瓦尔·KC也受伤。两人同样被送往加德满都接受进一步治疗。佩里切位于通往珠穆朗玛峰大本营的路线上，距离加德满都东北约150公里。

警方表示，事发时两架直升机上的确切乘客人数仍在核实中。

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