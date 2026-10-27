黎明报：正义运动党未呼吁在开伯尔-普什图省立即抗议

巴基斯坦正义运动党（PTI）表示，在开伯尔-普什图省实施紧急状态和省长统治后，该党并未呼吁立即举行抗议活动。该党代表称，这一决定旨在保护活动人士免受可能发生的暴力和进一步拘留的影响，《黎明报》报道。

正义运动党称决定出于活动人士安全考虑

正义运动党省级分支机构秘书长阿里·阿斯加尔·汗表示，未呼吁立即采取行动并不意味着放弃政治斗争。他强调，该党认为和平抗议是其权利，但抗议的时间和形式必须在共同的国家战略框架内确定。

他说，在与地区和区域分支机构、议员、活动人士以及Insaf Lawyers Forum代表协商后，各方决定在官方计划公布前不举行自发或个人抗议活动。汗解释说，该党希望避免挑衅和可能归咎于其支持者的事件。

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呼吁制定共同战略

这名党内官员还提到了开伯尔县巴拉的一场抗议活动。据他称，数名正义运动党支持者在警方开枪时受伤。向党组织询问举行活动事宜的活动人士和议员被建议等待党的指示。

正义运动党将释放前总理伊姆兰·汗和其他政治犯、取消紧急状态和省长统治，以及恢复民选省政府列为其目标。汗表示，中央领导层正与其他政治力量保持联系，并支持尽快举行跨党派会议，以协调后续的政治和宪法步骤。

正义运动党信息事务副秘书伊克拉姆·哈塔纳向《黎明报》表示，参加该党抗议活动的人没有携带武器，而阻止活动的人持有武器。他说，该党不希望其活动人士受到伤害。

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