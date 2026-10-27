ПТІ не закликала до негайних протестів у Хайбер-Пахтунхві — Dawn

Пакистанська партія «Рух за справедливість» (ПТІ) заявила, що не закликала до негайних протестів у провінції Хайбер-Пахтунхва після запровадження там надзвичайного стану та губернаторського правління. За словами представників партії, це рішення ухвалили, щоб убезпечити активістів від можливого насильства й нових затримань, повідомляє Dawn.

ПТІ пояснила рішення безпекою активістів

Генеральний секретар провінційного осередку ПТІ Алі Асгар Хан заявив, що відсутність заклику до негайної акції не означає відмови від політичної боротьби. Він наголосив, що партія вважає мирний протест своїм правом, однак його час і формат мають бути визначені в межах спільної національної стратегії.

За його словами, під час консультацій із районними та регіональними осередками, депутатами, активістами й представниками Insaf Lawyers Forum вирішили не проводити стихійних або індивідуальних протестів до оголошення офіційної програми. Хан пояснив, що партія прагне уникнути провокацій та інцидентів, відповідальність за які можуть покласти на її прихильників.

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Заклик до спільної стратегії

Партійний посадовець також згадав протест у Барі в окрузі Хайбер. За його словами, кілька прихильників ПТІ дістали поранення внаслідок стрілянини поліції. Активістам і депутатам, які зверталися щодо проведення акцій, порадили чекати на розпорядження партії.

ПТІ серед своїх цілей назвала звільнення колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана та інших політичних в’язнів, скасування надзвичайного стану й губернаторського правління, а також відновлення обраного провінційного уряду. Хан заявив, що центральне керівництво контактує з іншими політичними силами та підтримує якнайшвидше проведення міжпартійної конференції для узгодження подальших політичних і конституційних кроків.

Заступник секретаря ПТІ з інформації Ікрам Хаттана заявив Dawn, що учасники партійних протестів не були озброєні, тоді як люди, які зупиняли акції, мали зброю. Він сказав, що партія не хоче, аби її активісти зазнали шкоди.

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