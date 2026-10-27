Пакистанская партия «Техрик-е-Инсаф» (ПТИ) заявила, что не призывала к немедленным протестам в провинции Хайбер-Пахтунхва после введения там чрезвычайного положения и губернаторского правления. По словам представителей партии, это решение было принято, чтобы защитить активистов от возможного насилия и новых задержаний, сообщает Dawn.

ПТИ объяснила решение безопасностью активистов

Генеральный секретарь провинциального отделения ПТИ Али Асгар Хан заявил, что отсутствие призыва к немедленной акции не означает отказа от политической борьбы. Он подчеркнул, что партия считает мирный протест своим правом, однако его время и формат должны быть определены в рамках общей национальной стратегии.

По его словам, в ходе консультаций с районными и региональными отделениями, депутатами, активистами и представителями Insaf Lawyers Forum было решено не проводить стихийных или индивидуальных протестов до объявления официальной программы. Хан объяснил, что партия стремится избежать провокаций и инцидентов, ответственность за которые могут возложить на ее сторонников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв к общей стратегии

Партийный функционер также упомянул протест в Баре, в округе Хайбер. По его словам, несколько сторонников ПТИ получили ранения в результате стрельбы полиции. Активистам и депутатам, обращавшимся по поводу проведения акций, посоветовали ждать распоряжений партии.

Среди своих целей ПТИ назвала освобождение бывшего премьер-министра Имрана Хана и других политических заключенных, отмену чрезвычайного положения и губернаторского правления, а также восстановление избранного провинциального правительства. Хан заявил, что центральное руководство контактирует с другими политическими силами и поддерживает как можно более скорое проведение межпартийной конференции для согласования дальнейших политических и конституционных шагов.

Заместитель секретаря ПТИ по информации Икрам Хаттана заявил Dawn, что участники партийных протестов не были вооружены, тогда как люди, которые останавливали акции, имели оружие. Он сказал, что партия не хочет, чтобы ее активистам был причинен вред.

Читай нас в