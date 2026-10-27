В ЮАР участники антииммигрантских протестов требуют от иностранных владельцев бизнеса подтвердить инвестиции на сумму не менее 5 млн рандов. Это требование используют для давления на торговцев и закрытия магазинов, хотя оно касается лишь некоторых заявлений на получение бизнес-визы, сообщает Daily Maverick.

Заявления министров и протесты

23 октября 2024 года министр развития малого бизнеса Стелла Ндабени-Абрахамс заявила в парламенте, что для получения бизнес-визы иностранец должен инвестировать в экономику не менее 5 млн рандов. Аналогичное заявление также делала министр при президенте Хумбудзо Нтшавхени.

Вскоре движение Operation Dudula начало утверждать, что иностранные предприниматели не могут вести деятельность без таких инвестиций. В июне протестующие, по данным издания, добились закрытия магазинов, принадлежавших иностранцам, в Лайденбурге провинции Мпумаланга, требуя доказательств инвестиций в 5 млн рандов.

В том же месяце муниципалитет Alfred Duma закрыл магазины, принадлежавшие иностранцам, во время кампании по проверке соблюдения требований. Один из владельцев магазина сообщил изданию, что чиновники, в частности, требовали подтверждения инвестиций. Отделение Высокого суда Квазулу-Натала в Питермарицбурге обязало муниципалитет разрешить этим магазинам возобновить работу.

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Право на самозанятость

Юрист организации Lawyers for Human Rights Ньико Маньюса назвал использование нормы о 5 млн рандов искажением Иммиграционного акта. По его словам, этот порог применяется к некоторым заявлениям на бизнес-визу, но не распространяется автоматически на каждого иностранца, ведущего бизнес в стране.

Как отмечает Daily Maverick, право беженцев и просителей убежища на самозанятость подтверждено судебной практикой. В 2014 году Верховный апелляционный суд постановил, что общего запрета для беженцев и просителей убежища заниматься самозанятостью нет, а право искать работу в законе о беженцах охватывает и ведение собственного дела.

Юристка Центра прав беженцев Университета Нельсона Манделы Лисл Фори заявила, что законно находящиеся в стране беженцы и просители убежища могут работать, открывать бизнес и нанимать работников без инвестиций в 5 млн рандов. По ее словам, это также касается владельцев некоторых специальных разрешений, в частности Zimbabwean Exemption Permit и Lesotho Exemption Permit, которые позволяют работать, искать работу и вести бизнес в ЮАР.

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