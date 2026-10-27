Pakistańska partia Tehreek-e-Insaf (PTI) oświadczyła, że nie wzywała do natychmiastowych protestów w prowincji Chajber Pasztunchwa po wprowadzeniu tam stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich. Według przedstawicieli partii decyzję podjęto, aby chronić aktywistów przed możliwą przemocą i kolejnymi zatrzymaniami, informuje Dawn.

PTI wyjaśniła decyzję bezpieczeństwem aktywistów

Ali Asghar Khan, sekretarz generalny prowincjonalnego oddziału PTI, oświadczył, że brak wezwania do natychmiastowej akcji nie oznacza rezygnacji z walki politycznej. Podkreślił, że partia uważa pokojowy protest za swoje prawo, jednak jego termin i forma muszą zostać określone w ramach wspólnej strategii krajowej.

Jak powiedział, podczas konsultacji z oddziałami okręgowymi i regionalnymi, parlamentarzystami, aktywistami oraz przedstawicielami Insaf Lawyers Forum zdecydowano, że do czasu ogłoszenia oficjalnego programu nie będą organizowane spontaniczne ani indywidualne protesty. Khan wyjaśnił, że partia chce uniknąć prowokacji i incydentów, za które odpowiedzialnością mogliby zostać obarczeni jej zwolennicy.

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Wezwanie do wspólnej strategii

Przedstawiciel partii wspomniał również o proteście w Barze w dystrykcie Chajber. Według niego kilku zwolenników PTI zostało rannych w wyniku ostrzału policji. Aktywistom i parlamentarzystom, którzy zwracali się w sprawie organizacji akcji, doradzono oczekiwanie na dyspozycje partii.

PTI wśród swoich celów wymieniła uwolnienie byłego premiera Imrana Khana i innych więźniów politycznych, zniesienie stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich, a także przywrócenie wybranego rządu prowincjonalnego. Khan oświadczył, że centralne kierownictwo kontaktuje się z innymi siłami politycznymi i popiera jak najszybsze zorganizowanie konferencji międzypartyjnej w celu uzgodnienia dalszych kroków politycznych i konstytucyjnych.

Zastępca sekretarza PTI ds. informacji Ikram Khattana powiedział Dawn, że uczestnicy partyjnych protestów nie byli uzbrojeni, podczas gdy osoby powstrzymujące akcje miały broń. Powiedział, że partia nie chce, aby jej aktywiści doznali krzywdy.

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