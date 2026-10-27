南非豪登省省长潘亚扎·莱苏菲表示，非洲人国民大会（ANC）已准备好在没有民主联盟（DA）的情况下组建省级联盟。据TimesLIVE报道，ANC将首先争取在地方选举中获得绝对多数；如果未能成功，则与其他政党进行谈判。

莱苏菲称DA是转型的反对者，并表示该党反对ANC的政策，却同时期待在政府机构中开展合作。他提到，DA正在法院挑战国家医疗保险制度（NHI）以及《基础教育法修正案》（Bela）。

对大都市治理的批评

省长还质疑DA管理豪登省大型市政机构的能力。他表示，竞选活动显示该党缺乏管理约翰内斯堡这样大都市的经验。莱苏菲指责DA无法建立联盟治理，并使市政机构留下债务。

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他称，DA强调的是其在开普敦的经验，而不是其在约翰内斯堡、茨瓦内和埃库鲁莱尼的成果。与此同时，莱苏菲表示，ANC拥有更多联盟合作经验，并认为豪登省三个大都市的联盟是稳定的。

关于供水危机的说法

莱苏菲还将茨瓦内的供水危机归咎于DA，并提到一次霍乱暴发，据他所说，该事件造成超过13人死亡。TimesLIVE指出，当时该市政机构由ANC在联盟中领导。省长还质疑DA处理市政债务以及与不同各方互动的方式。

莱苏菲表示，ANC的竞选活动并非聚焦于大型集会，而是挨家挨户走访，并与居民就服务质量及其他问题进行交流。他承认，该党必须解决服务提供和经济状况方面的问题，但对ANC获得所需的选举结果表示有信心。

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