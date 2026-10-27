Премьер провинции Гаутенг в ЮАР Паньяца Лесуфи заявил, что Африканский национальный конгресс (ANC) готов сформировать провинциальную коалицию без Демократического альянса (DA). Как сообщает TimesLIVE, прежде всего ANC будет стремиться получить абсолютное большинство на местных выборах, а в случае неудачи — вести переговоры с другими партиями.

Лесуфи назвал DA противником трансформации и заявил, что партия выступает против политики ANC, но при этом ожидает сотрудничества в органах власти. Он упомянул, что DA оспаривает в судах Национальную систему медицинского страхования (NHI) и закон о внесении изменений в законодательство о базовом образовании Bela.

Критика управления мегаполисами

Премьер также поставил под сомнение способность DA управлять крупными муниципалитетами Гаутенга. По его словам, избирательная кампания показала нехватку у партии опыта управления таким мегаполисом, как Йоханнесбург. Лесуфи обвинил DA в неспособности наладить коалиционное управление и в том, что муниципалитеты остались с долгами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Он утверждал, что DA делает акцент на своем опыте в Кейптауне, а не на результатах в Йоханнесбурге, Тшване и Экурхулени. В то же время Лесуфи заявил, что ANC имеет больший опыт коалиционной работы и считает коалиции в трех мегаполисах Гаутенга стабильными.

Заявления о кризисе водоснабжения

Лесуфи также возложил на DA ответственность за водный кризис в Тшване и упомянул вспышку холеры, от которой, по его словам, умерли более 13 человек. TimesLIVE отмечает, что в то время муниципалитет возглавлял ANC в коалиции. Премьер также поставил под сомнение подход DA к муниципальным долгам и взаимодействию с различными сторонами.

По словам Лесуфи, избирательная кампания ANC была сосредоточена не на масштабных митингах, а на обходе домов и общении с жителями о качестве услуг и других проблемах. Он признал, что партии необходимо решать проблемы с предоставлением услуг и состоянием экономики, однако выразил уверенность в необходимом для ANC результате выборов.

Читай нас в