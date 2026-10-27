Premier prowincji Gauteng w RPA Panyaza Lesufi oświadczył, że Afrykański Kongres Narodowy (ANC) jest gotowy utworzyć koalicję prowincjonalną bez Sojuszu Demokratycznego (DA). Jak informuje TimesLIVE, ANC będzie przede wszystkim dążyć do zdobycia bezwzględnej większości w wyborach lokalnych, a w razie niepowodzenia — prowadzić negocjacje z innymi partiami.

Lesufi nazwał DA przeciwnikiem transformacji i oświadczył, że partia sprzeciwia się polityce ANC, a jednocześnie oczekuje współpracy w organach władzy. Wspomniał, że DA zaskarża w sądach Narodowy System Ubezpieczenia Zdrowotnego (NHI) oraz ustawę o zmianie przepisów dotyczących edukacji podstawowej Bela.

Krytyka zarządzania metropoliami

Premier zakwestionował również zdolność DA do zarządzania dużymi gminami Gautengu. Według niego kampania wyborcza pokazała brak doświadczenia partii w zarządzaniu taką metropolią jak Johannesburg. Lesufi oskarżył DA o niezdolność do stworzenia zarządzania koalicyjnego oraz o pozostawienie gmin z długami.

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Twierdził, że DA kładzie nacisk na swoje doświadczenie w Kapsztadzie, a nie na wyniki w Johannesburgu, Tshwane i Ekurhuleni. Jednocześnie Lesufi oświadczył, że ANC ma większe doświadczenie we współpracy koalicyjnej i uważa koalicje w trzech metropoliach Gautengu za stabilne.

Wypowiedzi o kryzysie zaopatrzenia w wodę

Lesufi obarczył także DA odpowiedzialnością za kryzys wodny w Tshwane i wspomniał o wybuchu cholery, w wyniku którego, według niego, zmarło ponad 13 osób. TimesLIVE zaznacza, że w tamtym czasie gminą kierował ANC w ramach koalicji. Premier zakwestionował także podejście DA do długów gminnych i współpracy z różnymi stronami.

Według Lesufiego kampania wyborcza ANC koncentrowała się nie na masowych wiecach, lecz na odwiedzaniu domów i rozmowach z mieszkańcami o jakości usług oraz innych problemach. Przyznał, że partia musi rozwiązać problemy ze świadczeniem usług i stanem gospodarki, jednak wyraził pewność co do potrzebnego ANC wyniku wyborów.

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