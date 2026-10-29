Irańscy urzędnicy oświadczyli, że przygotowują ingerencję w wybory śródokresowe w USA, które odbędą się 3 listopada, a także próby wpłynięcia na wybory parlamentarne w Izraelu, które odbyły się we wtorek. Jerusalem Post informuje o tym, powołując się na The Telegraph, który rozmawiał z kilkoma irańskimi urzędnikami.

Według jednego z rozmówców brytyjskiego wydania Teheran badał możliwości werbowania osób zaangażowanych w procesy wyborcze w obu krajach. Powiedział on również, że utworzono grupy cybernetyczne do ataków na systemy wyborcze. Inny urzędnik nazwał takie operacje kontynuacją militarnej konfrontacji Iranu z USA i Izraelem oraz twierdził, że ich celem jest destabilizacja obu państw, a nie zwycięstwo konkretnych kandydatów.

Obawy w Izraelu

W przeddzień głosowania premier Izraela Binjamin Netanjahu ostrzegał, że Iran i jego regionalni sojusznicy rozważają sposoby ingerencji w proces wyborczy, w tym poprzez cyberataki i możliwe ataki. Jednocześnie w materiale The Telegraph nie ma dowodów na to, że irańskim operatorom udało się przeniknąć do systemów głosowania w Izraelu lub USA.

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Według wstępnych wyników opublikowanych przez Centralną Komisję Wyborczą Izraela blok Netanjahu mógł zdobyć 53 mandaty w 120-osobowym Knesecie, a blok opozycyjny Gadiego Ajzenkota — 48. Arabskiemu partiom prognozowano łącznie 19 mandatów, co mogło uczynić ich poparcie decydującym dla utworzenia rządu. Irańscy urzędnicy, według The Telegraph, postrzegają możliwy przedłużający się polityczny impas w Izraelu jako sprzyjający czas na odbudowę zdolności wojskowych Iranu uszkodzonych podczas konfliktu.

Oczekiwania wobec wyborów w USA

Irańscy urzędnicy wyrazili również nadzieję, że sukces Demokratów w wyborach śródokresowych do Kongresu ograniczy możliwości prezydenta USA Donalda Trumpa w zakresie kontynuowania operacji wojskowych przeciwko Iranowi i wspierania nowych izraelskich uderzeń. W tych wyborach rozstrzygnie się kontrola nad Izbą Reprezentantów i około jedną trzecią miejsc w Senacie.

Jeden z wysokich rangą irańskich urzędników powiedział The Telegraph, że Teheran jest gotowy na dyplomatyczne uregulowanie, ale odpowie siłą w przypadku wznowienia działań wojennych. Według niego przyszła odpowiedź Iranu może nie ograniczyć się do amerykańskich obiektów wojskowych.

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