伊朗官员称计划干预美国选举——《耶路撒冷邮报》

伊朗官员表示，正准备干预11月3日举行的美国中期选举，并试图影响周二举行的以色列议会选举。《耶路撒冷邮报》援引曾采访多名伊朗官员的《每日电讯报》报道称。

据这家英国媒体的一名消息人士称，德黑兰曾研究招募参与两国选举程序人员的可能性。他还表示，为攻击选举系统而组建了网络团体。另一名官员称，此类行动是伊朗与美国和以色列军事对抗的延续，并声称其目标是破坏两国稳定，而非让特定候选人获胜。

以色列的担忧

投票前夕，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡警告称，伊朗及其地区盟友正在考虑干预选举进程的方式，包括通过网络攻击和可能的袭击。与此同时，《每日电讯报》的报道没有证据表明伊朗行动人员成功渗透到以色列或美国的投票系统。

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根据以色列中央选举委员会公布的初步结果，内塔尼亚胡阵营可能在拥有120个席位的议会中获得53席，而加迪·艾森科特领导的反对派阵营可能获得48席。预计阿拉伯政党合计将获得19个席位，这可能使其支持成为组建政府的决定性因素。据《每日电讯报》报道，伊朗官员将以色列可能出现的长期政治僵局视为恢复伊朗在冲突期间受损军事能力的有利时机。

对美国选举的期待

伊朗官员还表示希望，民主党在国会中期选举中获胜将限制美国总统唐纳德·特朗普继续针对伊朗开展军事行动以及支持以色列发动新一轮打击的能力。这次选举将决定众议院的控制权以及参议院约三分之一席位的归属。

一名伊朗高级官员向《每日电讯报》表示，德黑兰已准备好进行外交解决，但如果战事重启，将以武力回应。他表示，伊朗未来的回应可能不会仅限于美国军事设施。

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