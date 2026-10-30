朝鲜测试攻击无人机和导弹——France 24

朝鲜进行了攻击无人机、导弹以及600毫米多管火箭炮的展示性测试。该国领导人金正恩在活动期间呼吁加快发展用于军事目的的无人机和人工智能技术，France 24报道。

无人机和导弹

据朝鲜官方通讯社KCNA称，展示中包括自杀式无人机、发射空对地导弹的多用途无人机、巡航导弹和多管火箭炮。

KCNA称，无人机和巡航导弹以百分之百的准确率命中了一个岛屿目标。金正恩表示，鉴于现代战争性质不断变化，谋求在“无人机技术方面的绝对优势”是必要的。

他说：“力量本身意味着和平，而和平只有通过力量才能得到保障。”此次展示也在朝鲜进行一系列其他武器测试之后举行，其中包括一种新型高精度制导鱼雷武器系统和一枚中程高超音速导弹。平壤曾表示，这两套系统均使用了人工智能技术。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

弹道导弹发射

展示前一天，韩国军方称，朝鲜从元山地区向东海、也称日本海方向发射了约十余枚短程弹道导弹。这些导弹飞行了约250公里。

韩国和美国军方正在分析这些导弹的确切特征。这些发射是否与武器展示有关尚不清楚。韩国国家安全办公室表示，这些发射违反了联合国安理会决议。

边境紧张局势

最新测试正值两韩紧张局势加剧之际，此前一枚地雷在戒备森严的边境附近爆炸，导致三名韩国军人受伤。首尔与联合国的联合调查得出结论称，朝鲜在一年多前埋设了这些地雷。首尔称此举违反了《停战协定》，并要求道歉，但平壤对此予以嘲讽。

关注我们在