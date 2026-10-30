Korea Północna przeprowadziła pokazowe testy dronów uderzeniowych, rakiet i 600-milimetrowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Przywódca kraju Kim Dzong Un podczas wydarzenia wezwał do przyspieszenia rozwoju technologii dronów i sztucznej inteligencji na potrzeby wojskowe, informuje France 24.

Drony i rakiety

Według państwowej agencji KCNA podczas demonstracji zaprezentowano drony kamikadze, wielozadaniowe drony wystrzeliwujące pociski powietrze–ziemia, pociski manewrujące oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

KCNA twierdzi, że drony i pociski manewrujące trafiły w cel na wyspie ze stuprocentową celnością. Kim Dzong Un oświadczył, że dążenie do uzyskania „absolutnej przewagi w technologii dronów” jest konieczne ze względu na zmienny charakter współczesnej wojny.

„Siła w istocie oznacza pokój, a pokój jest gwarantowany wyłącznie przez siłę” — powiedział. Demonstracja odbyła się również po serii innych północnokoreańskich testów uzbrojenia, w tym nowego systemu precyzyjnego kierowanego uzbrojenia torpedowego oraz hipersonicznego pocisku rakietowego średniego zasięgu. Pjongjang oświadczał, że w obu systemach wykorzystano technologie AI.

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Starty pocisków balistycznych

Dzień przed demonstracją południowokoreańskie wojsko poinformowało, że Korea Północna wystrzeliła około tuzina pocisków balistycznych krótkiego zasięgu z rejonu Wonsanu w kierunku Morza Wschodniego, znanego również jako Morze Japońskie. Pociski przeleciały około 250 kilometrów.

Wojska Korei Południowej i USA analizują dokładne charakterystyki pocisków. Nie było od razu jasne, czy starty te były związane z demonstracją uzbrojenia. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej oświadczyło, że starty naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Napięcia na granicy

Najnowsze testy odbywają się w warunkach rosnących napięć między obiema Koreami po eksplozji miny w pobliżu umocnionej granicy, w wyniku której rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy. Wspólne dochodzenie Seulu i ONZ wykazało, że Korea Północna założyła te miny ponad rok temu. Seul nazwał to naruszeniem Układu Rozejmowego i zażądał przeprosin, które Pjongjang wyśmiał.

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