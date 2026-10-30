КНДР испытала ударные дроны и ракеты — France 24

КНДР провела демонстрационные испытания ударных беспилотников, ракет и 600-миллиметровых реактивных систем залпового огня. Лидер страны Ким Чен Ын во время мероприятия призвал ускорить разработку технологий дронов и искусственного интеллекта для военных нужд, сообщает France 24.

Дроны и ракеты

По данным государственного агентства KCNA, на демонстрации были представлены беспилотники-камикадзе, многоцелевые дроны, запускавшие ракеты класса «воздух — поверхность», крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня.

KCNA утверждает, что беспилотники и крылатые ракеты поразили островную цель со стопроцентной точностью. Ким Чен Ын заявил, что стремление получить «абсолютное превосходство в технологиях дронов» необходимо с учетом меняющегося характера современной войны.

«Сила, собственно, означает мир, а мир гарантируется только силой», — сказал он. Демонстрация также состоялась после ряда других испытаний вооружений КНДР, в частности новой системы высокоточного управляемого торпедного вооружения и гиперзвуковой ракеты средней дальности. Пхеньян заявлял об использовании технологий ИИ в обеих системах.

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Запуски баллистических ракет

За день до демонстрации военные Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила около дюжины баллистических ракет малой дальности из района Вонсана в направлении Восточного моря, также известного как Японское море. Ракеты пролетели около 250 километров.

Военные Южной Кореи и США анализируют точные характеристики ракет. Сразу не было ясно, были ли эти запуски связаны с демонстрацией вооружений. Офис национальной безопасности Южной Кореи заявил, что запуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Напряженность на границе

Последние испытания проходят на фоне роста напряженности между двумя Кореями после взрыва мины вблизи укрепленной границы, в результате которого ранения получили трое южнокорейских военнослужащих. Совместное расследование Сеула и ООН пришло к выводу, что КНДР заложила эти мины более года назад. Сеул назвал это нарушением Соглашения о перемирии и потребовал извинений, которые Пхеньян высмеял.

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