10架美国军用运输机抵达以色列——《耶路撒冷邮报》

10架美国空军军用运输机抵达以色列南部的空军基地。据《耶路撒冷邮报》报道，援引以色列电视台KAN的消息，这些航班是一个更大规模空中运输编队的一部分，该编队正向中东国家运送军事装备。

从得克萨斯州基地起飞的航班

KAN称，这些飞机从位于得克萨斯州的美国布利斯堡基地抵达，该基地储存着美国规模最大的防空装备库存之一。该电视台推测，货物可能包括用于保护美国在该地区设施的防空装备。

KAN评估称，这些飞机还可能补充美国在以色列储备的拦截导弹，用于THAAD和“爱国者”等系统。运输机的型号尚未明确，但可能的机型包括能够运载重型货物的C-5M“超级银河”和C-17“环球霸王III”。

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就伊朗问题进行协调

这些飞机降落在奥夫达和内瓦提姆空军基地。尤其是，数个以色列F-35I战斗机中队驻扎在内瓦提姆基地。

KAN称，该运输编队中的其他飞机抵达了约旦、卡塔尔和沙特阿拉伯。此举正值有报道称，由于可能与伊朗局势升级，美国正向该地区增派一套“爱国者”系统。

KAN的一名以色列消息人士表示，美国和以色列正就伊朗问题密切协调行动。他说，美方和以方正在为美国总统唐纳德·特朗普可能作出的决定做准备，但尚未作出决定。KAN还报道称，美国正在补充其在中东的武器库存，并命令部分美国军人离开该地区。

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