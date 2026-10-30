Десять военно-транспортных самолётов ВВС США прибыли на авиабазы на юге Израиля. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильский телеканал KAN, рейсы были частью более масштабного воздушного конвоя, перевозившего военное оборудование через страны Ближнего Востока.

Рейсы с базы в Техасе

По данным KAN, самолёты прибыли с американской базы Форт-Блисс в штате Техас, где хранится один из крупнейших запасов средств противовоздушной обороны США. Телеканал предположил, что груз мог содержать оборудование ПВО для защиты американских объектов в регионе.

По оценке KAN, самолёты также могли пополнить американские запасы ракет-перехватчиков в Израиле для таких систем, как THAAD и Patriot. Тип транспортных самолётов не уточняется, однако среди возможных вариантов называются C-5M Super Galaxy и C-17 Globemaster III, способные перевозить тяжёлые грузы.

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Координация по Ирану

Самолёты приземлились на авиабазах Овда и Неватим. В частности, на базе Неватим дислоцируются несколько эскадрилий израильских истребителей F-35I.

Другие самолёты этого конвоя прибыли в Иорданию, Катар и Саудовскую Аравию, сообщает KAN. Это происходит на фоне сообщений о переброске США дополнительной системы Patriot в регион из-за возможной эскалации с Ираном.

Израильский источник KAN заявил, что США и Израиль тесно координируют действия по Ирану. По его словам, американская и израильская стороны готовятся к возможным решениям президента США Дональда Трампа, хотя решение ещё не принято. KAN также сообщил о пополнении американских запасов вооружений на Ближнем Востоке и приказе некоторым американским военным покинуть регион.

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