Dziesięć wojskowych samolotów transportowych Sił Powietrznych USA przyleciało do baz lotniczych na południu Izraela. Jak informuje Jerusalem Post, powołując się na izraelską stację KAN, loty były częścią większego konwoju powietrznego transportującego sprzęt wojskowy przez kraje Bliskiego Wschodu.

Loty z bazy w Teksasie

Według KAN samoloty przyleciały z amerykańskiej bazy Fort Bliss w Teksasie, gdzie przechowywany jest jeden z największych amerykańskich zapasów środków obrony powietrznej. Stacja przypuszcza, że ładunek mógł zawierać sprzęt obrony powietrznej do ochrony amerykańskich obiektów w regionie.

Według oceny KAN samoloty mogły również uzupełnić amerykańskie zapasy rakiet przechwytujących w Izraelu dla systemów takich jak THAAD i Patriot. Typ samolotów transportowych nie został sprecyzowany, jednak wśród możliwych wariantów wymieniane są C-5M Super Galaxy i C-17 Globemaster III, zdolne do przewożenia ciężkich ładunków.

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Koordynacja w sprawie Iranu

Samoloty wylądowały w bazach lotniczych Owda i Newatim. W bazie Newatim stacjonuje między innymi kilka eskadr izraelskich myśliwców F-35I.

Inne samoloty z tego konwoju przyleciały do Jordanii, Kataru i Arabii Saudyjskiej, podał KAN. Dzieje się to wśród doniesień o przerzuceniu przez USA dodatkowego systemu Patriot do regionu w związku z możliwą eskalacją z Iranem.

Izraelskie źródło KAN oświadczyło, że USA i Izrael ściśle koordynują działania dotyczące Iranu. Według niego strona amerykańska i izraelska przygotowują się na możliwe decyzje prezydenta USA Donalda Trumpa, choć decyzja nie została jeszcze podjęta. KAN poinformował również o uzupełnieniu amerykańskich zapasów uzbrojenia na Bliskim Wschodzie oraz rozkazie opuszczenia regionu przez część amerykańskich wojskowych.

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