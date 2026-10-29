Иранские чиновники заявили о подготовке вмешательства в промежуточные выборы в США 3 ноября, а также о попытках повлиять на парламентские выборы в Израиле, состоявшиеся во вторник. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на The Telegraph, которая побеседовала с несколькими иранскими чиновниками.

По словам одного из собеседников британского издания, Тегеран изучал возможности вербовки людей, вовлечённых в избирательные процессы в двух странах. Он также заявил, что для атак на избирательные системы были созданы кибергруппы. Другой чиновник назвал такие операции продолжением военного противостояния Ирана с США и Израилем и утверждал, что их целью является дестабилизация обоих государств, а не победа конкретных кандидатов.

Опасения в Израиле

Накануне голосования премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал, что Иран и его региональные союзники рассматривают способы вмешательства в избирательный процесс, в частности посредством кибератак и возможных нападений. В то же время в материале The Telegraph нет доказательств того, что иранским операторам удалось проникнуть в системы голосования в Израиле или США.

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Согласно предварительным результатам, обнародованным Центральной избирательной комиссией Израиля, блок Нетаньяху мог получить 53 места в 120-местном Кнессете, а оппозиционный блок Гади Айзенкота — 48. Арабским партиям прогнозировали в совокупности 19 мандатов, что могло сделать их поддержку решающей для формирования правительства. Иранские чиновники, по данным The Telegraph, рассматривают возможный затяжной политический тупик в Израиле как благоприятное время для восстановления военных возможностей Ирана, повреждённых во время конфликта.

Ожидания от выборов в США

Иранские чиновники также выразили надежду, что успех демократов на промежуточных выборах в Конгресс ограничит возможности президента США Дональда Трампа продолжать военные операции против Ирана и поддерживать новые израильские удары. На этих выборах будет определяться контроль над Палатой представителей и примерно третью мест в Сенате.

Один высокопоставленный иранский чиновник заявил The Telegraph, что Тегеран готов к дипломатическому урегулированию, но ответит силой в случае возобновления боевых действий. По его словам, будущий ответ Ирана может не ограничиться американскими военными объектами.

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