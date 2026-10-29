Unia Europejska i Kanada uzgodniły na szczycie w Montrealu pogłębienie współpracy, jednak nie uwzględniły w swojej wspólnej deklaracji terminu „stowarzyszone członkostwo”. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że strony nadal analizują możliwość, aby Kanada została pierwszym „stowarzyszonym członkiem” UE, informuje Cyprus Mail.

Format bez statusu prawnego

Według von der Leyen, zamysł polega na stworzeniu stowarzyszenia bez przystąpienia do UE — partnerstwa, które byłoby bliższe członkostwu niż wcześniejsze formaty współpracy. Jednocześnie pojęcie „stowarzyszonego członka” nie ma znaczenia prawnego, a Niemcy i kilka innych państw UE sprzeciwiają się jego używaniu.

W tekście deklaracji przywódcy UE i Kanady zastąpili tę formułę określeniem „coraz ściślejsze stowarzyszenie”. Planują kontynuować prace nad określeniem przyszłego formatu relacji do następnego szczytu, który ma odbyć się w przyszłym roku. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa nazwał ideę stowarzyszonego członkostwa Kanady śmiałą i zaznaczył, że podziela ambicje von der Leyen.

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Współpraca w dziedzinie energii i bezpieczeństwa

Strony zamierzają rozszerzać współpracę w dziedzinach sztucznej inteligencji, klimatu, energii i bezpieczeństwa. Wspólna deklaracja przewiduje również przeprowadzenie badania wykonalności dostaw kanadyjskiego skroplonego gazu ziemnego do Europy oraz stworzenie możliwości dla młodych ludzi z Kanady i państw UE, aby mogli pracować po obu stronach Atlantyku.

Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że nazwa nowego formatu relacji nie ma decydującego znaczenia. Jego zdaniem ważniejsze są możliwości wzmocnienia suwerenności i strategicznej autonomii poprzez współpracę w zakresie minerałów krytycznych, energii i AI.

Von der Leyen wezwała również do ściślejszej współpracy z Kanadą w dziedzinie bezpieczeństwa w Arktyce. Zbliżenie z UE jest częścią strategii Kanady mającej zmniejszyć gospodarczą i bezpieczeństwa zależność od USA po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył cła na szereg kanadyjskich towarów.

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